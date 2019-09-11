طريقة عمل الكروكانت

مع بداية العام الدراسي، يمكنك عمل البندق المكرمل، أو شرائح الكروكانت، وتقديمها كسناك صحي لأطفالك، ويمكنك كذلك إضافتها للحلويات للتزيين، وذلك بعد تقديم وجبة غذاء شهية مكونة من السمك أو اللحوم أو الدجاج. المكونات كوب من السكر كوب بندق ملعقة صغيرة بيكنج صودا ملعقة كبيرة زبد Advertisements طريقة التحضير يحمص البندق في الزبد ثم يجرش. يذاب السكر مع الزبد ويقلب جيدا. تضاف ملعقة البيكينج صودا إلى خليط السكر ويقلب. يضاف البندق المجروش إلى الكراميل. يقلب خليك الكروكانت، أو البندق المكرمل على النار. يرفع من على النار، ويترك الخليط حتى يجف تماما ويقدم باردا.

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