طريقة عمل الزيتون المخلل

تعتبر المخللات من الأساسيات التي توضع على السفرة المصرية بجانب جميع الأكلات لذلك يقدم لكي موقع "هن" طريقه عمل الزيتون المخلل كما جاءت على سي بي سي سفرة. المكونات كمية من الزيتون حسب إحتياجك مقدار من عصير الليمون الملح حسب التقدير والرغبة ماء كمية من حبة البركة كمية من العصفر Advertisements زيت طريقة التحضير نقوم بغسل الزيتون جيدا ونشققه بالسكين نخلط حبة البركة مع العصفر والملح وعصير الليمون جيدا ثم نضع الزيتون في برطمان من الزجاج ونضيف علية الخليط ثم نضيف الماء حتى يغطى الزيتون ونضع على الوجه قشر الليمون والزيت نتركة مغلق حوالي شهر ونصف حتى تمام النضج

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