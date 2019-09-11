دراسة: تناول القهوة يخفض الإصابة بحصوات المرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ أظهرت دراسة طبية حديثة أن الانتظام في تناول القهوة بصورة يومية يساعد في انخفاض مخاطر الإصابة بالحصوات المرارية. وتتبع باحثون، في جامعة نيويورك، ما يقرب من 105000 دنماركي لمدة 8 سنوات في المتوسط، ووجدوا أن الذين تناولوا القهوة يوميًا قد شهدوا انخفاض خطر الحصوات لديهم بنسبة 23%. وقال الدكتور"إيه .تيبايرج هانسن": "يرتبط تناول القهوة المرتفع بانخفاض خطر الإصابة بمرض الحصوة".

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