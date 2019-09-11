لقصار القامة.. احذر السكري من النوع الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:

كشفت دراسة ألمانية حديثة، أن طوال القامة ربما يعتبروا في منأى عن الإصابة بالسكري من النوع الثاني، على عكس القصيرين الذين تزداد لديهم مخاطر الإصابة بالمرض.

وأوضح الباحثون بالمعهد الألماني للتغذية البشرية في بوتسدام، أنه كلما زاد الطول 10 سم، قلت فرص الإصابة بالسكري من النوع الثاني لتصل إلى 41% لدى الرجال و33% للنساء.

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