الامارات | فريق إماراتي يحصد جائزة «اختيار الأطفال» في «الراوي الصغير»

شكرا لقرائتكم خبر عن فريق إماراتي يحصد جائزة «اختيار الأطفال» في «الراوي الصغير» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الفريق الإماراتي مُمثلاً بمدرسة النخبة الخاصة في أبوظبي بجائزة «اختيار الأطفال» في مسابقة «أخبار الراوي الصغير 2019»، التي تنظمها شركة «باناسونيك» عن فيديو تثقيفي بعنوان «ميراج».

وتمثل الجائزة تكريماً مُميزاً يُمنح عن مقاطع الفيديو لفئتي الصغار والكبار والتي تحصد أعلى نسبة تصويت من الأطفال المُشاركين في المسابقة. وقام فريق مدرسة النخبة الخاصة المكوّن من ثمانية أعضاء بإنتاج مقطع الفيديو بهدف رفع سوية الوعي حول عواقب الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي على المراهقين، مع التركيز بشكلٍ خاص على الدور السلبي للهواتف الذكية في تشتيت انتباه اليافعين، وإبعادهم عن الحياة الواقعية.

وقالت لين غدار أحد الأعضاء الفريق الإماراتي: «نشعر بالفخر لوصولنا إلى هذا المستوى المتميز، فقد نلنا شرف تمثيل منطقة الشرق الأوسط في هذه المسابقة العالمية الرائدة، ونحن سعداء جداً كوننا جزءاً من هذه المبادرة الرائعة. ولا شك أن انضمامي إلى مجموعة مذهلة من الأطفال الموهوبين وفوزنا بجائزة فئة الصغار هو بالفعل إنجاز رائع يتجاوز حدود أحلامنا».

وشهدت المسابقة حتى الآن مشاركة أكثر من 180 ألف طالب مع مُعلميهم من شتى أنحاء العالم، منذ إطلاقها لأول مرة في الولايات المتحدة عام 1989. واستقطبت المسابقة هذا العام نحو 3800 طالب من 12 دولة، بما شمل مشاركات لمقاطع فيديو من 315 مدرسة. وأثمرت المسابقة عن إنتاج مقاطع فيديو مدة كل منها 5 دقائق، والتي تمحورت حول 3 موضوعات رئيسة هي «التواصل» و«البيئة» و«الرياضة»، حيث استعرض الأطفال من خلالها مفاهيمهم ورؤاهم الفريدة حول شؤون وقضايا متنوعة مثل الرياضة والمشكلات البيئية والناس الذين يتعاملون مع الأمور العائلية والإعاقات والتوتر الذي يلي الإصابات.