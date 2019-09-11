الامارات | «تواصل بالعربية».. أحدث إصدارات «زايد للثقافة»

شكرا لقرائتكم خبر عن «تواصل بالعربية».. أحدث إصدارات «زايد للثقافة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت دار زايد للثقافة الإسلامية كتاب «تواصل بالعربية»، الموجه لمنتسبي برنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

ويهدف الكتاب إلى تزويد الطالب الناطق بغير العربية بالمهارات اللغوية الأساسية التي يحتاج إليها للتواصل في حياته اليومية، ليتمكن من فهم المقروء والمسموع باللغة العربية، ويكتسب مهارات تسمح له بالاستمرار في التعلم، حتى بعد انتهاء مدة البرنامج الدراسي بالدار.

ويأتي الإصدار في إطار رسالة الدار لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وتنفيذاً للمبادرة التي أطلقتها الدولة لترسيخ قيمة القراءة في المجتمع بشكل مستدام، من أجل تنمية شاملة ومتكاملة في شتى المجالات.

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وقالت المدير العام للدار، الدكتورة نضال محمد الطنيجي، إن كتاب «تواصل بالعربية» يسهم في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للقراءة 2016-2026، التي أطلقت بهدف ترسيخ القراءة، ويجسد استراتيجية الدار بشأن تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

وأضافت أن الكتاب يهتم بأصوات حروف اللغة العربية؛ لتمكين الطالب غير الناطق بالعربية من استخدام المفردات المتداولة في الحياة اليومية، وتوظيف الصيغ والأساليب المتعددة في اللغة، وألحق الكتاب بمواد صوتية لجميع الدروس؛ بما يساعد الطالب على تحقيق التعلم الذاتي المتميز.

ويأتي الكتاب في 300 صفحة، ويضم 10 أقسام، وتم إعداده وفق أفضل الممارسات والتجارب المتاحة للنهوض باللغة العربية، ونشرها كلغة للسلم والسلام، باعتبارها من أهم خمس لغات في العالم.