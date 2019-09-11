الامارات | مؤسس «علي بابا» يحتفل بعيد ميلاده الـ 55.. ويتقاعد

شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسس «علي بابا» يحتفل بعيد ميلاده الـ 55.. ويتقاعد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مؤسس مجموعة «علي بابا» الصينية للتجارة الإلكترونية، جاك ما، تقاعده من منصبه مديراً للمجموعة، أمس، وذلك في الوقت الذي تواجه شركته صعوبات ناجمة عن الحرب التجارية بين بكين وواشنطن.

ويأتي إعلان جاك تقاعده، الذي يأتي بالتزامن مع احتفاله بعيد ميلاده الـ55، ضمن جزء من خطة خلافة أعلن عنها، العام الماضي. وأعلن عن تعيين الرئيس التنفيذي للشركة، دانيال تشانغ، خلفاً له.

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وكان جاك، الذي يعدّ أغنى رجل في الصين الآن، وتبلغ قيمة ثروته 39 مليار دولار، قد حظي ببداية سيئة لحياته. وتحدث جاك خلال الفعاليات حول إخفاقه في اختبارات دخول الجامعة مرتين، قبل أن ينجح ويصبح بعد ذلك مدرس لغة إنجليزية.

وكانت 30 شركة مختلفة، من بينها سلسلة محال «كنتاكي»، قد رفضت تعيين جاك قبل أعوام من تأسيس «علي بابا». وفي وسط الصعوبات التي كان يواجهها، شجعه استخدامه لشبكة الإنترنت على تأسيس «علي بابا» عام 1999 في شقته ببلدته هانغتشو.

وتصادف تأسيسه للشركة مع التطور الاقتصادي المتسارع للصين، وانضمامها لمنظمة التجارة العالمية عام 2001. ومنذ ذلك الحين أصبحت «علي بابا» إحدى أكبر شركات تجارة التجزئة في العالم.