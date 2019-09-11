الامارات | أفراح المري والراشدي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح المري والراشدي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل جابر علي المري، بمناسبة زفاف نجله ناصر إلى كريمة علي سالم الراشدي. حضر الحفل، الذي أقيم بقاعة الشهامة للأفراح في أبوظبي، عدد من كبار الشخصيات، وضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع من الأهل وأصدقاء العريس. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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