الامارات | أفراح الهادفي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الهادفي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام علي راشد الهادفي حفل استقبال، بمناسبة زفاف نجله عبدالله إلى كريمة راشد عبدالله علي الهادفي. حضر الحفل، الذي أقيم في مركز الجواهر للمناسبات بالشارقة، عدد من المسؤولين، وكبار الشخصيات، وجمع من المهنئين والأهل. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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