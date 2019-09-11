الامارات | «سجايا» تحتفي بمنتسبات تسلقن «كلمنجارو»

شكرا لقرائتكم خبر عن «سجايا» تحتفي بمنتسبات تسلقن «كلمنجارو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفت «سجايا فتيات الشارقة»، التابعة لمؤسسة «ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين»، بمنتسباتها اللواتي تمكّن من تسلق جبل كلمنجارو، أعلى قمة في القارة الإفريقية، خلال رحلة استكشافية استمرت سبعة أيام، في أغسطس الماضي.

وأكدت الشيخة عائشة خالد القاسمي، مديرة «سجايا فتيات الشارقة»، في كلمة لها خلال حفل التكريم، حرص «سجايا»على دعم منتسباتها وإكسابهن مهارات حياتية جديدة تلبي طموحاتهن وتحقق أهدافهن، وتعزز لديهن روح المثابرة والعزيمة والعمل بروح الفريق.

وأضافت: «يسعدني أن نقف جميعاً لنهنئ جيلاً جديداً من رائدات ونماذج المستقبل، اللواتي اخترن التميز طريقاً، والتحدي والعزيمة مبدأً، ليسجلن إنجازاً جديداً يوثق نجاحاتهن، ويدعم مسيرتهن نحو النجاح».

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وتابعت: «في (سجايا فتيات الشارقة) نفخر بإنجازات فتياتنا، ونرى فيهن نماذج لكل فتاة وشابة بإمارة الشارقة ودولة الإمارات، فما حققته فتياتنا يؤكد على روح الإصرار، ويعبر عن قوة الإرادة، ويجسد معنى الالتزام والعمل بروح الفريق من أجل الوصول إلى الأهداف».

وتخلل الحفل تكريم عدد من الداعمين والرعاة.