"حدفوا بعض بالكراسي".. حفل زفاف يتحول لحلبة مصارعة بسبب الرقص

حفلات الزفاف دومًا ما تشهد العديد من المُفارقات، بين المُبالغة في إظهار الفرح وقوة الحميمية بين العائلتين، وبين بعض الخلافات البسيطة التي قد تنتهي خلال الحفل، أو تتطور لخلاف واسع.

ومؤخرًا، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد لحظة اندلاع شجار عنيف، في حفل زفاف لبناني، بمدينة عكار، بين أهل العروسين.

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وبحسب ما ذكرته "روسيا اليوم"، نقلًا عن مواقع لبنانية محلية، فإن الشجار حدث بسبب اختلاف أهل العروسين، على من يقود رقصة الدبكة.

وأظهر المقطع المتداول تطور الشجار، حتى التعدي بالضرب، وتراشق المقاعد، على بعضهم البعض.