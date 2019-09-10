قبل ساعات من الدراسة.. نصائح للأمهات لاختيار "اليونيفورم" حسب درجة الحرارة

ساعات ويبدأ الطلاب العام الدراسي الجديد، وتنشغل الأسر المصرية بشراء الزي المدرسي كل زي في موسمه توفيرًا في النفقات، حيث يوجد 3 أشكال من "يونيفورم" المدرسة، يختلف باختلاف الموسم الدراسي، يقدم "هُن"، الزي المدرسي المناسب لكل موسم.

فصل الصيف

طبقًا لحديث أحمد عبد العال، خبير الأرصاد الجوية لـ "الوطن"، فإن فصل الخريف لم يأتي حتى الأن، إن أقل درجة حرارة ليلا لا تقل عن 24 درجة مئوية، وهذا لا يعتبر كافيا لارتداء الملابس الشتوية، لذلك يمكن ارتداء "التيشيرت الصيفي"، لأنها تتناسب مع هذا الوقت فهو يتسم بالحرارة.

فصل الخريف

في فصل الخريف والذى يمكن أن يتزامن مع شهر 10، كما ذكر خبير الأرصاد الجوية، يمكن ارتداء جاكت خفيف على الزي الصيفي حال انخفاض درجات الحرارة حتى لا يشعر الطلاب بالبرودة.

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فصل الشتاء

في شهر 11 يبدأ أولياء الأمور في شراء الملابس الشتوية من جاكت وتشيرت شتوي وبنطلون يختلف عن الصيفي، استعدادًا لفصل الشتاء.