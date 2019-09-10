لايف ستايل

فيديو.. "أميرة البحر المعاصرة".. ترقص وتغني وتأكل مبتسمة تحت الماء

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أثارت المصورة المحترفة ماكيروي ضجة في الصين بعد نشرها عددا من الصور والفيديوهات التي التقطتها في إستوديو تحت الماء، وهي ترقص وتغني وتأكل مبتسمة وبعيون مفتوحة، حسب ما جاء بموقع "روسيا اليوم".

وقالت ماكيروي، في الفيديو، إنها عادة تصور تحت الماء خلال 10 أو 15 دقيقة فقط وهو أمر صعب، فالأغراض تحت الماء يكون وضعها مختلفا عن طبيعتها في الحياة العادية، فالبعض منها يكون خفيف جدا ولا تبقى في مكانها وتسبح، ولابد من إعطائها وزنا إضافيا.

Advertisements

وأشارت الفنانة إلى أنه من الصعب الابتسام تحت الماء وعيونك مفتوحة، وهذا يتطلب تدريبا جديا.

وحسب ما جاء في الصحافة الصينية، فإن تكلفة الإستوديو تحت الماء بلغت حوالي 150 ألف دولار.    

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. "أميرة البحر المعاصرة".. ترقص وتغني وتأكل مبتسمة تحت الماء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا