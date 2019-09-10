فيديو.. "أميرة البحر المعاصرة".. ترقص وتغني وتأكل مبتسمة تحت الماء

أثارت المصورة المحترفة ماكيروي ضجة في الصين بعد نشرها عددا من الصور والفيديوهات التي التقطتها في إستوديو تحت الماء، وهي ترقص وتغني وتأكل مبتسمة وبعيون مفتوحة، حسب ما جاء بموقع "روسيا اليوم".

وقالت ماكيروي، في الفيديو، إنها عادة تصور تحت الماء خلال 10 أو 15 دقيقة فقط وهو أمر صعب، فالأغراض تحت الماء يكون وضعها مختلفا عن طبيعتها في الحياة العادية، فالبعض منها يكون خفيف جدا ولا تبقى في مكانها وتسبح، ولابد من إعطائها وزنا إضافيا.

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وأشارت الفنانة إلى أنه من الصعب الابتسام تحت الماء وعيونك مفتوحة، وهذا يتطلب تدريبا جديا.

وحسب ما جاء في الصحافة الصينية، فإن تكلفة الإستوديو تحت الماء بلغت حوالي 150 ألف دولار.