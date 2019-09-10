نصائح لتهيئة طفلك نفسياً للعودة للمدرسة

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى:-

بعد أيام سيعود أطفالنا للدراسة مرة أخرى بعد قضائهم فترة إجازة منتصف العام. وعادة ما يواجه الطفل صعوبة في العودة مرة أخرى للمذاكرة والاستيقاظ مبكرًا، ولهذا يقدم الدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة، نصائحه لأولياء الأمور لتهيئة الأطفال نفسياً قبل العودة للدراسة.

- يصاب بعض الأطفال بالإحباط من الدراسة خاصة إذا حققوا نتائج سلبية فيها، ولهذا يجب التحدث مع الطفل وتشجيعه ورفع روحه المعنوية للاستعداد للعودة للدراسة وتحقيق آداء جيد فيها وفي الامتحانات.

- بعض الأهل يشعر الطفل أن المدرسة أكنها سجن، ولهذا فمن المهم جدًا عدم زرع الكراهية في عقل الطفل تجاه الدراسة، لا تحدث عن رجوع طفلك للمدرسة وكأنه "عقاب" مثل "أحسن ارجع المدرسة واتربى" وغيرها من التعليقات التي تعطى الطفل انطباع أنه راجع لما هو سيء.

Advertisements

- زرع الولاء والانتماء للمدرسة داخل الطفل وحب المدرسة، فمثلا تذكره أنه سيرجع للحديث مع أصدقائه وزملاءه، للأنشطة التي افتقدها أو لعبة معينة كان يدوام عليها وقت الدراسة، ومقابلة المدرسين الذي يحبهم.

- تأهيل الطفل نفسيًا للعودة للدراسة وإكسابه شعور أن المدرسة هي المكان الذي سيحقق منه مجده الشخصي، إذا كان يريد أن يعمل في المجال الذي يحبه مستقبلًا فالمدرسة ستكون طريقًا له لذلك.

- يجب أن يكون الطفل على دراية أن المدرسة هي عمله الواجب عليه فعله، مثل والده الذي يذهب للعمل لأجل الأسرة وكذلك والدته التي تذهب للعمل أو تقوم بإعداد الطعام وغيرها من الأمور، وهو كذلك فواجبه وعمله هو الدراسة.

- بعض الأهل يواجهون متاعب من أطفالهم الذين يقضون أغلب الأوقات في اللعب والترفيه، ولهذا يجب تعويد الطفل على تقليل أوقات اللعب والترفيه، في المقابل زيادة أوقات المذاكرة.