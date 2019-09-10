تبدأ من 30 جنيه..أفضل أماكن "الداي يوز" في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

يلجأ العديد من الأسر والأصدقاء لقضاء يوم مميز في بعض الأماكن الخاصة بالـ"داي يوز"، بدلًا من تكاليف وتعب السفر، لذلك يستعرض لكم "مصراوى"، أبرز أماكن داي يوز في مصر.

-فندق هيلتون الزمالك ريزيدنس:

يتميز فندق هيلتون الزمالك ريزيدنس، بموقع متميز على جزيرة الزمالك، ويقع وسط النيل، لذلك تعتبر من أهم أشهر الفندق الخاصة بالداي يوز في القاهرة.

يبدأ الداي يوز في الفندق من 7 صباحاً حتى 6 مساءً، بسعر يبدأ من 500 جنية.

العنوان: شارع 21 محمد مظهر، في الزمالك.

-فندق جراند بيراميدز:

يمكنك قضاء بيوم مميز مع العائلة والأصدقاء، والاستمتاع بحمام السباحة، إذ يخصص الفندق غرفة لأربع أفراد، بجانب تقديم وجبة الغداء.

يبدأ الداي يوز في الفندق من 10 صباحًا حتى 6 مساءاً، بسعر 350 جنية للفرد الواحد.

العنوان: 53 ستوديو الأهرام، نزلة البطران في الجيزة.

فندق سوفيتيل كايرو النيل الجزيرة:

يمكنك قضاء يوم مميز والاستمتاع بالاسترخاء والمساج في المنتجع الخاص بالفندق، والتمتع بحمام السباحة الإنفينيتي الذي يعتبر من أجمل الأماكن الخاصة بالاسترخاء، خاصة مع الإطلالة الرائعة على النيل مباشرة.

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يبدأ الداي يوز من الساعة 9 صباحاً وحتى 8 مساءً، وتكلفة اليوم تصل إلى 3500 جنية للفرد الواحد.

العنوان: 3 شارع الثورة في الدقي، بالجيزة.

مركب نايل كروز:



يمكنك الابتعاد عن الخروجات التقليدية، وقضاء يوم وسط أجواء النيل الساحرة، يشمل العرض استخدام حمام السباحة، وتوفير غرفة فندقية 5 نجوم، والاستمتاع ببرامج الفنية المميزة أثناء تناول وجبتي الغذاء والعشاء.

يبدأ الداي يوز من 9 صباحًا حتى 6 مساءًا، ويتراوح سعره من 725 إلى 1700 جنية.

العنوان: كورنيش النيل في المعادي بجوار مستشفى النيل بدراوي.

-فيلا الريف الأوربي:

تمتع بقضاء يوم كامل بمفردك في فيلا بتصميم مختلف مستوحى من تراث الريف الأوربي، والاستمتاع بحمام السباحة.

يبدأ الداى يوز من 9 إلى 6 مساءًا. بسعر 2000 جنية للفرد الواحد.

-فيلا شبرا:

استمتع بفضاء يوم رائع مع الأصدقاء في أجواء مختلفة وغير تقليدية، تحتوي الفيلا على ديكورات بسيطة، وحديقة خاصة ب تصميم المجالس العربية القديمة.

سعر الداي يوز 30 جنية للفرد الواحد.

العنوان: ٨ شارع مدرسه المعلمين في شبرا مصر.