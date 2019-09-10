صور توثق "حب بعد انفصال" لزوجين من "متلازمة داون": "5 سنين فراق"

استطاع زوجان مصابان بـ "متلازمة داون"، أن يمنحا الجميع درسًا في تقبل الحياة، واقتناص الفرص مهما كانت الصعاب، ورغم مواجهتهما العديد من الصعاب وانفصالهما 5 سنوات قبل زواجهما، إلا أنهما قررا العودة مجددًا لإحياء قصة حبهما.

التقى الزوجان "نيك"، صاحب الـ 30 عامًا، و"جابي"، بعد انفصالهما ليقررا العودة مجددًا لإحياء الحب، الذى جمعهما بعد سنوات طويلة انتهت بالزواج.

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مجموعة صور للحظة التئام شمل زوجين، بعدما رتبت والدة الفتاة اجتماعا لها وقررا الزواج، لحظات مؤثرة جمعتهما بمطار كانتون، في ولاية أوهايو الأمريكية، خلال لقائهما.

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وسار "نيك"، صاحب الـ30 عاما، لفترة قصيرة بعيدًا عن "جابي" غير مصدق أنها موجودة في مسقط رأسه، حتى جاءت وألقت حقائبها وهرولت نحوه، ليتعانقا في مشهد مؤثر.

علمت والدة "جابي"، بحبهما لذلك قررت التفكير في كيفية اعادة شملهما، وذلك عن طريق تنظيم مقابلة تفاجأ بها الطرفان.