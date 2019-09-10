"القومي للمرأة" يلتقي أبناء موظفي الأمانة العامة بالمجلس

نظم المجلس القومي للمرأة اليوم، لقاء بأبناء موظفى الأمانة العامة بالمجلس، بحضور الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس، وإيمان خليفة، الأمينة العامة للمجلس.

يأتي ذلك حرصا من المجلس القومي للمرأة على مد جسور التواصل بين موظفي الأمانة العامة للمجلس وأبنائهم وبين المجلس لتنشئة جيل جديد على قدر من الوعى بقضايا وطنه ومجتمعه وعلى رأسها قضية المرأة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن هذا اللقاء يعتبر الأول ضمن سلسة لقاءات سوف يعقدها المجلس لأبناء العاملين بالأمانة العامة للمجلس، وذلك لمناقشة أفكارهم وأحلامهم للمستقبل وتكريم المتفوقين منهم وتشجيع الموهوبين.

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ووجهت الدكتورة مايا مرسي، رسالة إلى أبناء وبنات العاملين بالمجلس، أكدت خلالها على الدور المهم الذي يقوم به أمهاتهم وآبائهم من خلال عملهم بالمجلس على قضايا تخدم الوطن من أجل مستقبل أفضل لهم جميعا.

كما أوضحت رئيسة المجلس أنه مع نهاية العام الدراسي المقبل سوف يقوم المجلس بتكريم المتفوقين والمتفوقات فى دراستهم أو من حققوا نجاحات فى مجال الرياضة، فضلا عن تنظيم معرضا لمواهبهم وابتكاراتهم وتكريم الأفكار المتميزة منها .

فيما عبرت إيمان خليفة عن سعادتها بهذا التجمع المميز، مطالبة أبناء وبنات العاملين بالمجلس بمساعدة آبائهم وأمهاتهم بتحقيق النجاح والتفوق في دراستهم وتخفيف العبء عن كاهلهم.

وفى نهاية اللقاء، قدمت الدكتورة مايا مرسي وإيمان خليفة شهادات تقدير لأبناء العاملين بالأمانة العامة للمجلس تقديرا وتشجيعا لهم .