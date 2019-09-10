"من غير وجع قلب".. كيف تجعلين طفلك يستيقظ مبكرا للمدرسة دون معاناة؟

يبدأ غدًا العام الدراسي الجديد، ويعتاد الطلاب في الاجازة على الاستيقاظ في أوقات متأخرة، وهى المشكلة التي تواجه كل أم.

ولا يصلح مع بعض الطلاب الطرق التقليدية مثل "رفع الغطاء، وتهديدات برش المياه".

ولمساعدة الأمهات على إيقاظ أبنائهن مبكرًا للمدرسة قدم موقع "baby center"، مجموعة نصائح منها.

النوم مبكرا

يجب أن يعتاد الطالب قبل أسبوع من بدء الدراسة على النوم مبكرًا حتى لا يواجه صعوبة عند الاستيقاظ للمدرسة.

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فتح الستائر

الحرص على فتح الستائر قبل موعد الاستيقاظ بربع ساعة، فالضوء يرسل رسالة للجسد بأنه حان وقت الاستيقاظ.

مواجهة عواقب أفعاله

من المهم تدريب الطفل على مواجهة عواقب افعاله والتعامل معها، مثلا انه إذا قام الطفل بتجاهل المنبه والاستيقاظ في وقت متأخر فإنه سيعاقب من المدرسة وهذا يمكن أن يساعده على الالتزام.

الضوء الأزرق

يجب أن تحرص الأم على ابعاد ابنائها عن أي ضوء ازرق قبل النوم بساعة لأن ذلك يساعدهم على النوم بشكل أسرع عكس مشاهدة التلفاز قبل النوم أو التعرض للهاتف المحمول.