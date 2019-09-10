جنيفر لوبيز بفستان من تصميم ياسمين يحيى.. ومجوهرات إماراتية ولبنانية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يضجُّ شهر سبتمبر من كُلّ عام بالعديد منَ المُناسبات والمهرجانات حولَ العالم، إذ انطلقَ فيه مهرجان البندقية السينمائي، وأسبوع الموضة في نيويورك، وها هي فعاليات مهرجان تورنتو السينمائي الدّولي قد باشرت بإطلاق كِبار النّجوم أفلامهم العالمية.

ومِن الأفلام المُتوقّع أن تكون ضربة الموسم، فيلم Hustlers لبطلته الممثلة والمُغنية ومُقدّمة البرامج العالمية جنيفر لوبيز، والتي حضرت المهرجان الكندي برفقة خطيبها أليكس رودريغز.

وعبّرت لوبيز عن عِشقها للكوتور والمُجوهرات العربية بشكلٍ لافت على السّجادة الحمراء في تورنتو، ابتداءً من الفُستان الأصفر الذي أسدلته على جسدها الممشوق، والذي جاء بتوقيع مُصممة الأزياء المصرية المُقيمة في دبي ياسمين يحيى.

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وعِند رؤية الفُستان ستعرفين لماذا اختارته لوبيز، فقد جاءَ عصريًا وجريئًا كما تُحب، ومُختلفًا عن غيره بتعقيدات تصميمه، وذيله الأصفر الشفاف وأكمامه الاستثنائية.

وليس ذلك فحسب، بل تزيّنت جينيفر بمُجوهراتٍ بتوقيعٍ عربيٍّ أيضًا، فاختارت زوجًا من الأقراط الألماسية من مُجوهرات "أمواج" التي تقع متاجرها في دبي، وزيّنت أصابعها بخواتمٍ ألماسية بتوقيع مُصمم المُجوهرات اللبناني إيفان توفينكجيان، عِلمًا بأنّ متاجره تقع في العاصمة بيروت.

ومع جميع هذه الأشياء المُلفتة بإطلالة جنيفر لوبيز، لكن لا يُمكننا تجاهل قصّة شعرها ولونه، إذ اعتمدت تسريحة شعر بوب القصيرة، واختارت لونًا فاتحًا لخصلاتها تناسق تمامًا مع لون فستانها الأصفر.