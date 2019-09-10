مفيدة لمرضى السكري.. 8 فوائد مذهلة للسبانخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نورهان الصباغ:

تعد السبانخ من الخضروات الورقية، الغنية بالحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والفيتامينات والمعادن المفيدة للصحة العامة، وهي من الأطعمة التي يجب عدم الاستغناء عنها وإدراجها في النظام الغذائي، فما هي فوائدها؟

يستعرض "الكونسلتو" في هذا التقرير 7 فوائد تقدمها السبانخ للجسم، بحسب موقع " Medical news today"وهي:

للمزيد عن 8 فوائد مذهلة للسبانخ.. اضغط هنا