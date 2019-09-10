محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نورهان الصباغ:
تعد السبانخ من الخضروات الورقية، الغنية بالحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والفيتامينات والمعادن المفيدة للصحة العامة، وهي من الأطعمة التي يجب عدم الاستغناء عنها وإدراجها في النظام الغذائي، فما هي فوائدها؟
يستعرض "الكونسلتو" في هذا التقرير 7 فوائد تقدمها السبانخ للجسم، بحسب موقع " Medical news today"وهي:
للمزيد عن 8 فوائد مذهلة للسبانخ.. اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر مفيدة لمرضى السكري.. 8 فوائد مذهلة للسبانخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.