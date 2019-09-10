استوحى مكياجك من عروض أسبوع الموضة في نيويورك

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى:-

أضيئت إطلالة العارضات في عرض تاداشي شوجي لربيع2020 برسم بالآيلاينر الملون فوق الآيلاينر الأسود، مع حمرة لافتة للوجنتين امتدت حتى الصدغين، حسب ما جاء في مجلة "فوج".

قدّم لنا أسبوع الموضة في نيويورك لموسم ربيع 2020 إطلالات عصريّة وأفكار استثنائية للمكياج منذ انطلاقته في يوم الجمعة، حيث شاهدنا الآيلاينر الملون يزيّن إطلالات العارضات في عرض هالمت لانج، بينما تلوّنت جفونهن بلمسات فنية في عرض المصمم كريستيان سيريانو.

وجاءت الألوان مصحوبة برسمة الآيلاينر اللافتة في عرض جيرمي سكوت. ومن المنتظر أن تظهر المزيد من الإطلالات الجماليّة اللافتة في عروض أسبوع الموضة في نيويورك خلال الأيام المقبلة، ترقبيها في معرض الصور أعلاه ضمن أجمل الأفكار للمكياج من أسبوع الموضة في نيويورك لربيع 2020.