من داخل غرفة العمليات.. حنان مطاوع تعلن وضع مولودتها الأولى "أماليا" وتوضح معنى اسمها

من داخل غرفة العمليات في أحد المستشفيات، أعلنت الفنانة حنان مطاوع، عن وضعها مولودتها الأولى، من زوجها المخرج المسرحي "أمير اليماني"، من خلال نشر صورة تجمعها بزوجها ومولودتهما ووالدتها الفنانة سهير المرشدي، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأرفقت تعليقًا على الصورة قالت خلاله:"من فترة قريبة ربنا رزقني أنا وزوجي الحبيب بأجمل هدية من رب العالمين، بابنتي أماليا ربنا يبارك فيها ويجعلها من الصالحات ويسعد ويرزق كل الناس".

وأوضحت حنان معنى اسم ابنتها أماليا خلال المنشور وقالت: "على فكرة أماليا اسم مصري قديم (فرعوني) معناه الأميرة الصغيرة ابنة الملك".

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لقيت الصورة استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، وحصدت على ما يقرب من 21 ألف تسجيل إعجاب، بالإضافة لمئات التعليقات، والتي كان من أبرزها: "والله أنا فرحتلك جدا لو تعرفي كنت بدعيلك قد إيه لأنك جميلة ربنا يجعلها ذرية صالحة، حبيبتي تتربي في عزكم ويفرح قلبك بيها إنتي فنانة محترمة ربنا يكتبلك كل الخير".

حنان مطاوع ابنة الفنانة سهير المرشدي والفنان كرم مطاوع، وشاركت في دراما رمضان الماضي بمسلسل "لمس أكتاف" مع ياسر جلال وفتحي عبدالوهاب وحنان مطاوع ومحمد عز وشريف الدسوقي، وتأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجي.