بعد شهر ونصف من فسخ الخطوبة.. الشرنوبي يحتفل بنجاحه والطباخ: "اتقل تاخد حاجة نضيفة"

شهر ونصف مرَّ على إعلان الفنان الشاب محمد الشرنوبي، فسخ خطبته على المنتجة سارة الطباخ، خلال بيان رسمي، أشار فيه إلى العديد من النقاط، كان أبرزها توقيعه عقد احتكار معها، وأن فيديو خطبتهما التي نشرته الأخيرة، كان قديمًا.

لم تُعلق سارة الطباخ على بيان "الشرنوبي" مُكتفية بإلغاء متابعتها للفنان فقط، في حين لم ينشر "الشرنوبي" أي شيء يتعلق بـ"الطباخ" فيما بعد، كما حذف الصور التي تجمعه بها خلال فترة معرفتهما.

الشرنوبي يحتفل بنجاحه على "إنستجرام"

بات الشرنوبي يحتفل ينشر العديد من الاحتفالات بنجاحاته عبر حسابه الشخصي عى موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

فمنذ عدة أيام، شارك الفنان متابعيه بسعادته، بحصوله على جائزة أفضل مطرب شاب لهذا العام.

حيث نشر صورة مُعلقًا: "الحمدلله .. جايزة أفضل مطرب شاب لعام 2019 في مهرجان الفضائيات العربية، شكراً لأحلى جمهور دايماً في ضهري و بتدعموني".

سارة الطباخ توجه رسالة مجهولة: "اتقل تاخد حاجة نضيفة"

نشرت سارة الطباخ، صورة جديدة اليوم، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

Advertisements

وظهرت الطباخ خلال الصورة، وهي تضحك مُعلقة: "صورة بعنوان، إتقل تاخد حاجة نضيفة".

الأمر الذي زعم البعض إنه رسالة موجهة للأخير، حيث علق أحدهما: "هو الخسران"، وتابع آخر: "على مهلك عليه".

بينما هاجمها البعض، وطالبوها بحذف مقطع فيديو الخطوبة، خلال تعليقاتهم على الصورة، الأمر الذي دفع "الطباخ" لعدم الرد، بل وحذف تلك التعليقات.

الجدير بالذكر أن "الطباخ" لم تحذف حتى الآن صورها مع الشرنوبي، ومقطع فيديو الخطوبة.

بيان فسخ خطبة الشرنوبي والطباخ

سبق أن أعلن محمد الشرنوبي، في بيان له عبر فيسبوك وإنستجرام، في شهر يوليو 2018، انتهاء ارتباطه بـ"سارة الطباخ" عقب 3 أشهر من خطبتهما، والتي تسببت له في مشكلات أسرية- حسب قوله وقتها-، بسبب الفارق العمري بينهما الذي وصل لـ15 عاما، رغم إعلانها ارتباطهما قبل أسابيع، فضلا عن تعرضه لحملة شرسة من الإعلام بالتزامن مع انفصالهما، وتسببها في "تعطيل عمله" بسبب عقد الاحتكار الذي تضمن شرطا جزائيا قدره 600 ألف جنيه، ولم تعلق "الطباخ" حتى الآن على بيان "الشرنوبي".

وجاء بيان محمد الشرنوبي، بعد إعلان سارة الطباخ، في 13 يونيو الماضي، عن خطبتها له، وذلك عبر حسابها على "إنستجرام"، ونشرت 3 مقاطع فيديو أظهرت الأخير وهو يتقدم لخطبتها في تجمع عائلي، ضمّ والدها وبعضا من أفراد أسرتها، أطلّت فيه بـ"زيٍّ أحمر"، بينما ارتدى العريس أزياء "سيمي فورمال" تجمع بين الأبيض والأسود، وعلقت الطباخ: "اتخطبنا رسميا".