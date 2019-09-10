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استغل زوجان أمريكيان، يدعيان روبرت وتيفاني ويليامز، من ولاية بنلسفانيا، دخول أكثر من 107 آلاف دولار، على حسابهم البنكي بالخطأ، لشراء مركبتين ومقطورة سيارة، وقاما بتسديد فواتير متطلباتهما، وأعطيا 15 ألف دولار للأصدقاء المحتاجين.
أنفق الزوجان المبلغ بالكامل الذي وصلهما خلال أسبوعين، متجاهلين فكرة ضرورة الإبلاغ عن المبلغ الوارد في حسابهم البنكي، إلى جانب تجاهلهم الاتصالات الواردة من البنك لاسترجاع المبلغ، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.
واعتقل الزوجان بتهمة السرقة، ثم أفرجت عنهما المحكمة بكفالة قدرها 25 ألف دولار، بعد وضعهما خطة لإعادة المال إلى البنك.
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكيان ينفقان 100 ألف دولار حصلا عليها بالخطأ في أسبوعين.. "وشبرقة بقى" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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