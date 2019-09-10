أمريكيان ينفقان 100 ألف دولار حصلا عليها بالخطأ في أسبوعين.. "وشبرقة بقى"

استغل زوجان أمريكيان، يدعيان روبرت وتيفاني ويليامز، من ولاية بنلسفانيا، دخول أكثر من 107 آلاف دولار، على حسابهم البنكي بالخطأ، لشراء مركبتين ومقطورة سيارة، وقاما بتسديد فواتير متطلباتهما، وأعطيا 15 ألف دولار للأصدقاء المحتاجين.

أنفق الزوجان المبلغ بالكامل الذي وصلهما خلال أسبوعين، متجاهلين فكرة ضرورة الإبلاغ عن المبلغ الوارد في حسابهم البنكي، إلى جانب تجاهلهم الاتصالات الواردة من البنك لاسترجاع المبلغ، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

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واعتقل الزوجان بتهمة السرقة، ثم أفرجت عنهما المحكمة بكفالة قدرها 25 ألف دولار، بعد وضعهما خطة لإعادة المال إلى البنك.