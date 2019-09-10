قوية وحنونة.. أسباب تجذب الرجال لملائكة الرحمة

كشف دراسة جديدة لموقع "ستاندراد ميديا"، مجموعة من الأسباب التي تجعل الرجل ينجذب للممرضات منها،وذلك لتمتعهن بالحيوية ومشاعر الحنان

أهمية الحياة

وذلك لأن الممرضة تتعامل مع مواقف صعبة وتقابل في عملها العديد من الشخصيات المصابة بأمراض خطيرة، لذلك يقدرن الممرضات أهمية الحياة.

القوة والحساسية

لأن الممرضة تعمل مع حالات صعبة للغاية وتسمع شكوى المرضى وتتفهم شعورهم، تجد أغلبهن يتمتعن بقوة وحساسية لذا فالزواج منهن يوفر الراحة والطمأنينة.

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هامش من الحرية

الممرضة تعمل لوقت طويل في المستشفى وهو ما يسمح للرجل بهامش من الحرية، وقضاء بعض الوقت بمفرده وممارسة الأنشطة التي يحبها.

حسن التعامل مع المواقف

تتعامل الممرضة مع حالات الطوارىء، بشكل إيجابي وهو ما يفيد الحياة الأسرية.

مهارات التعامل مع الأطفال

تمتلك أغلب الممرضات مهارات جيدة للحفاظ على سلامة الأطفال والعناية بهم، ويتمتعن أيضًا بالكثير من الحب الذي يحتاجه الأطفال.