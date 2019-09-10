ياسمين صبري بفستان أصفر مطرز.. ومتابعوها: ملكة

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورًا لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت ياسمين في الصور مرتدية فستان أصفر مطرز، والنصف الآخر قماش أصفر ستان، ومتدلى منه حمالة على إحدى كتفيها، وأمسكت بورتيفيه فضي في يدها، وارتدت مجوهرات باللون السيلفر.

ونالت الصور إعجاب متابعيها، حيث علق أحدهم: "ملكة"، وقال آخر: "حلو اللون الأصفر عليكي".

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ودائما ما تحرص "ياسمين" على ارتداء فساتين مختلفة، تحظى بإعجاب جمهورها، كان آخرها الفستان الذي ظهرت به في مجلة "فوج" في نسختها العربية لشهر يوليو الماضي.

وظهرت الفنانة ياسمين صبري في أحدث صور نشرتها على صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام"، بفستان بيج يتخلله لمسة من اللون الأخضر والنبيتي الغامق، ويعود ستايله إلى خمسينيات القرن الماضي.

الفتسان الذي ارتدته ياسمين طويل إلى أسفل الركبتين، وله "ياقة" مقفولة على الرقبة بشريط ستان، مع صندل من اللون النبيتي كريستيان ديور، رقيق للغاية، له كعب عال، ونشرت ياسمين 3 صور من تلك الإطلالة.

آخر صور في جلسة التصوير التي خضعت لها لصالح المجلة، كانت ترتدي "تنورة" كارو منفوشة، من درجات اللون الرمادي من علامة إردم، وارتدت عليها "بلوزة" روز نصف كم، أضفت طابعا أنثويا فريدا من ماركة ماكس مارا، وظهرت في هذا اللوك على دراجة بخارية "موتوسيكل"، "فيسبا" قديمة من اللون اللبني.

وكانت مسابقة "tccandler" أعلنت اختيار ياسمين صبري، للمرة الثانية، ضمن أفضل 100 وجه لعام 2019، وهي المسابقة التي تعتمد على التصويت للنجوم والمشاهير.

وتعد ياسمين صبري، هي المتسابقة العربية الوحيدة التي دخلت ضمن أسماء قائمة مسابقة "tccandler".