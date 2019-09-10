أعراض متشابهة.. دليلك للتفرقة بين الضغط المرتفع والمنخفض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي: ضغط الدم سواء المرتفع أو المنخفض أصبح من أبرز المشكلات الصحية التي تهدد الكثيرين وقد لا يدرك البعض إصابته بالضغط خاصة المرتفع، ويتم اكتشافه بعد التعرض لمضاعفاته، ويختلط الأمر في عملية تحديد ما إذا كان الضغط مرتفع أم منخفض؟ للمزيد اضغط هنا

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