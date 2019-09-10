أعلن ناشطون إيرانيون وفاة مشجعة كرة القدم المعروفة في بعض وسائل الإعلام الإيرانية باسم "سحر"، والتي كانت أضرمت النار في نفسها منذ أسبوع، بعد الحكم عليها بالسجن.
تعود الواقعة إلى أن "سحر" حاولت دخول ملاعب لمشاهدة مباريات كروية بشكل غير شرعي، وحكمت المحكمة عليها بعقوبة السجن 6 أشهر في الثاني من سبتمبر 2019، فأشعلت النار بجسدها.
وأعلن خبر الوفاة من قبل شبكة إيرنية تطلق على نفسها، اسم وكالة أنباء ناشطي حقوق الإنسان (HRANA).
ولم تتناول وسائل الإعلام الإيرانية المحلية خبر إضرام الفتاة التي أطلق عليها اسم "سحر" النار في نفسها، ولكن الحدث أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جرى تدشين هاشتاج بعنوان "بلو غيرل" نسبة إلى لون فريقها المفضل "طهران استقلال".
كانت هذه تفاصيل خبر إيرانية تشعل النار في نفسها.. عوقبت بالسجن لمحاولتها حضور مباراة كرة قدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.