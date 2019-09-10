إيرانية تشعل النار في نفسها.. عوقبت بالسجن لمحاولتها حضور مباراة كرة قدم

أعلن ناشطون إيرانيون وفاة مشجعة كرة القدم المعروفة في بعض وسائل الإعلام الإيرانية باسم "سحر"، والتي كانت أضرمت النار في نفسها منذ أسبوع، بعد الحكم عليها بالسجن.

تعود الواقعة إلى أن "سحر" حاولت دخول ملاعب لمشاهدة مباريات كروية بشكل غير شرعي، وحكمت المحكمة عليها بعقوبة السجن 6 أشهر في الثاني من سبتمبر 2019، فأشعلت النار بجسدها.

وأعلن خبر الوفاة من قبل شبكة إيرنية تطلق على نفسها، اسم وكالة أنباء ناشطي حقوق الإنسان (HRANA).

Advertisements

ولم تتناول وسائل الإعلام الإيرانية المحلية خبر إضرام الفتاة التي أطلق عليها اسم "سحر" النار في نفسها، ولكن الحدث أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جرى تدشين هاشتاج بعنوان "بلو غيرل" نسبة إلى لون فريقها المفضل "طهران استقلال".