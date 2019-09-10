هنا الزاهد بلوك جديد قبل ليلة العمر.. ومتابعوها: عروستنا الحلوة

شاركت الفنانة هنا الزاهد، متابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام" بصورتين، تزامنا مع اقتراب حفل زفافها غدا.

ظهرت هنا بلوك جديد وبدون مكياج، حيث غيرت لون شعرها من الأشقر إلى الثلجي، وارتدت نظارة شمس، وبنطلون أزرق وتيشرت أبيض.

لقيت صورتي هنا استحسان المتابعين، وحصدا على ما يقرب من 60 ألف تسجيل إعجاب، بالإضافة لمئات التعليقات، التي كان من أبرزها: "ليه تنفخي شفايفك، عاملة فيلر، ده ايه الحلاوة والطعامة دي الله يحفظك ويحفظلك اللأستاذ أحمد انتو اكثر اثنين شفتهم لايقين على بعض، عروستنا الحلوة، مبروك يا عروسة".

Advertisements

وكان أعلن الثنائي أحمد فهمي وهنا الزاهد، موعد زفافهم من خلال بطاقة دعوة بسيطة مكونة من إطار يتخلله ورود وعصفورة ترمز للحب، إضافة لكلمات بسيطة، حيث من المقرر إقامة حفل زفافهما في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، في 11 سبتمبر من الشهر الجاري.

وأضاف المصدر، أنَه جرى دعوة عدد كبير من الفنانين ونجوم الوسط الفني، وبعض الإعلاميين، متابعًا: "اختاروا الوقت ده مخصوص، علشان يبقى قبل موعد إقامة مهرجان الجونة، والكل يحضر".