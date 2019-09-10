"تهديد وتنمر وحجاب".. محطات في حياة فريدة سيف النصر

خطفت الأنظار منذ اللحظة الأولى التي أطلت فيها على الشاشة، ملامحها الجميلة جعلت المخرجين يحصرونها في أدوار الإغراء، إلا أن فريدة سيف النصر أصرت على إظهار موهبتها وتميزها، بتقديم أعمال مختلفة وتغيير جلدها، أبرزها دور البدينة في مسلسل "بدون ذكر أسماء"، والذي حظي بتفاعل كبير من الجمهور.

وتحل اليوم الذكرى الـ60 على ميلاد الفنانة فريدة سيف النصر، ويقدم هُن أبرز المحطات في حياتها على الصعيد الشخصي والفني.

بداياتها الفنية

لعبت المصادفة دورًا كبيرًا في بداية مسيرتها الفنية، حينما اكتشف المخرج حسام الدين مصطفى "فريدةط، وهي لا زالت تلميذة، ثم اكتشفها جورج سيدهم في فرقة "ثلاثي أضواء المسرح".

وأضافت خلال لقائها في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع عبر فضائية "النهار"، خلال شهر مارس من العام الحالي، أن بدايتها الفنية كانت من خلال مشاركتها في مسابقة أجمل وجه سينمائي وكانت لجنة التحكيم مكونة من الفنان الراحل فريد شوقي، وحسين فهمي وتم اختيارها الأولى في المسابقة.

حاولت والدتها اعتراض طريقها في مجال الفن، فكانت تضربها حتى تبعدها عن هذا الطريق، وقالت "فريدة" خلال برنامج "صاحبة السعادة"، مع الإعلامية"إسعاد يونس": "جارتي كانت الفنانة آمال سالم، وكانت علاقتنا كبيرة جدًا وأنا وسوسن بدر أخوات في الرضاعة، وتواجدي في البيت عندهم طول الوقت حببني في الفن والتمثيل".

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تهديد وتنمر

ارتدت "فريدة" الحجاب في فترة من حياتها، وقررت لاحقا خلعه، وهو ما جعلها تتعرض لهجوم شديد من زميلاتها في الفن ومن بعض وسائل الإعلام.

وقالت خلال استضافتها في برنامج "واحد من الناس"، في مارس من العام الحالي، أنها ارتديت الحجاب بسبب ظروف خاصة بها، بسبب وفاة شقيقها الذي كان يبلغ من العمر 21 عامًا، ووالدها أيضًا، وهو ما جعلها تدخل في حالة نفسية سيئة، حيث بدأت في المواظبة على حضور الدروس الدينية.

وتابعت: "كنت متعاقدة على عدد من الأعمال السينمائية، وقلت هما مقالوش حاجة وحشة وقررت الغياب عن الأضواء، والدنيا اتقلبت عليا لما لبست الحجاب، واتقلبت لما قلعت، وأنا مكملتش سنة وأنا في الحجاب".

مسلسل وراء زيادة وزنها

كانت ترفض كل الأعمال التي تُعرض عليها، حتى جاءها دور النعجة في مسلسل "بدون ذكر أسماء"، لتبدع فيه، وتدهش كل من راءها كيف تؤدي دورها بهذا الإتقان، وبمنتهى الحرفية.

ومن أجل دورها في "بدون ذكر أسماء" عملت على زيادة وزنها 35 كيلو ليصبح 115، بعدما طلب منها وحيد حامد ذلك.

مجلس تأديبي

روت فريدة تفاصيل الهجوم عليها بعد قرارها خلع الحجاب، خلال برنامج "واحد من الناس"، وذكرت أن أكثر ما ضايقها قول بعضهم: "دي عشان تتربي لازم ابنها يتخطف".

وأضافت أنها تعرضت لهجوم كبير أيضا من زميلاتها بسبب عملها بالفن مرة أخرى، حيث قالوا إن حاجتها للمال وراء عودتها للتمثيل وأنها تسعى لـ"الشو" الإعلامي ليس أكثر.

وأشارت إلى أنها خضعت مجالس تأديب بمنزل الكاتب الصحفي سيد فرغلي، أدارها فنانات اعتزلوا وارتدين الحجاب، لكنها كانت ترد عليهم بقوة، بحسب قولها.