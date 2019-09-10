الامارات | 5 علامات تستدل بها على نقص البروتين في جسمك

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علامات تستدل بها على نقص البروتين في جسمك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الجمعية الألمانية بأنه يمكن الاستدلال على نقص البروتين بالجسم من خلال بعض العلامات، وفي مقدمتها تراجع الكتلة العضلية، وتساقط الشعر، وتورم الذراعين والساقين، والشعور الدائم بالجوع، وكثرة الإصابة بالأمراض.

وأوضحت الجمعية أن البروتين يتمتع بأهمية كبيرة للصحة؛ إذ يمثل أحد المصادر المهمة للطاقة، ويمد الجسم بأحماض أمينية حيوية، ويساعد على تجدد الخلايا والأنسجة.

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وأضافت أن المرء يحتاج إلى البروتين يوميا بكمية تتراوح بين 8ر0 و2 غرام لكل كيلوغرام من الوزن، وبناء على ذلك يحتاج شخص يبلغ وزنه 60 كغم إلى 120 غراماً من البروتين يومياً.

وتنقسم المصادر الغذائية للبروتين إلى حيوانية مثل اللحوم والبيض ومنتجات الألبان، ونباتية مثل البقوليات كالعدس.