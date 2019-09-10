أصالة نصري تتفوَّق على نجمات جيلها في هذه الإطلالات

تُعتبر أصالة نصري واحدة من أكثر النجمات شهرةً في الوطن العربي، واستطاعت على مر الزمن أن تحافظ على مكانتها، بل إنها ازدادت تألقًا، وفيما يتعلق بالموضة، فإنّ اطلالات أصالة تتأرجح بشكل مستمر بين الأناقة والبهرجة، لكننا مؤخرًا لاحظنا تقدمًا كبيرًا من ناحية الأناقة واختيار التصميمات التي تناسبها، وهو ما اعتبره البعض تفُّقًا على نجمات جيلها في الاطلالات التي اختارتها مؤخرًا.

وتُعد هذه الإطلالة هي من الأجمل لأصالة نصري خلال مسيرتها الفنية، حيث إنّ الفستان الذي اختارته من قماش الشيفون البني ناسبها كثيرًا من ناحية القصة الفاخرة المحددة للخصر بحزام مطرز بالورود مع أكمام طويلة منسدلة، وقد نسقته بطريقة أنيقة حيث اكتفت ببعض المجوهرات الماسية الناعمة.

اطلالة موفقة ثانية لـ"أصالة نصري" في فستان بتصميم لافت، جمع بين الفخامة والعصرية اختارته من نيكولا جبران Nicolas Jebran مصنوع من الترتر البراق باللون الأخضر الغني بقصة ذيل السمكة الأنثوية، مع كاب طويل تدلى من الأكتاف على الأرض، وقد زينت اللوك بأقراط وأساور ناعمة من الماس.

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والفساتين المزينة بالريش، إحدى أبرز صيحات الموضة هذا الموسم، وقد شاهدنا عددًا كبيرًا من النجمات العالميات والمحليات وقد اعتمدن هذه الموضة، مثل أصالة نصري التي اختارت فستانًا باللون الأزرق الداكن من لابورجوازي Labourjoisie مصنوعًا من قماش براق، وأطرافه مزينة بالريش الأسود بطريقة ناعمة، وقد نسقت معه مجوهرات ماسية فاخرة.

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