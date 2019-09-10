باندورا تقدّم مجموعات من عالم الخيال

لا تتوقّف علامة باندورا Pandora عن إبهار زبائنها بمجموعاتها الجديدة التي تعكس عراقتها وحرفيتها العالية. وفي أحدث مجموعة لها لهذا الموسم قدمت باندورا مجموعة مستوحاة من عالم خيالي حيث أي شيء وكل شيء ممكن. في عالم الغابة، تستكشف العناصر الجمالية العائدة للطبيعة القطع المستوحاة من أرض الأخشاب التي يمكن إعادة ارتدائها بجاذبية دائمة – والمجوهرات المستوحاة من ورقة شجر السنديان (البلوط) تتخذ الشكل الشهير، الغني بالمعاني الرمزية كما هو بروح المرح.

ترتبط ارتباطاً أصيلاً بهذا الموسم، هي أوراق الشجر المزينة يدوياً وحصرياً من الفضة الاسترلينية والفضة الاسترلينية المطلية بالذهب عيار 18 قيراط، مرصعة بالأحجار اللامعة وتحمل تفاصيل دقيقة للعروق المميزة لمطابقة شكل وحركة الورقة. الخيالات غير المتطابقة للأطراف الملتوية والممزقة تعبر عن خصائص الطبيعة اللامثالية، صممت لتتدلى في الأقراط والقلادات وتعليقات الأساور، أو كما في خاتم المجموعة المميز لإصبعين الذي يلف الأنامل بمظهر دراماتيكي.

بالإضافة إلى مجموعة أوراق الشجر، قدّمت باندورا قلادة جديدة وهيPandora O Moments تترجم جوهر العلامة من خلال قطعة مجوهرات واحدة.

القلادة الدائرية الجديدة لها القدرة على أن تمكنك من أن تظهري من خلالها أسلوبك بطريقة عصرية ومرحة، وهي مصاغة من معادننا المميزة – الفضة الاسترلينية وباندورا شاين وباندورا روز – ومفصلة بسطح على هيئة سلسة ثعبان مثبتة لتذكرنا بسوار التعليقات الأصلي من مجموعة باندورا مومنتس. مصاغة بنفس المعايير التي تتوقعينها من باندورا، يقدم التصميم المرن الجديد المرونة التي تمتاز بها جميع حاملات التعليقات التقليدية في قلادة دائرية يمكنها أن تحمل جميع التفاصيل التي تجعلك من تكونين. بمجرد الضغط على القلب المرتفع خلف كرة الشعار المغلقة يمكنك فتح القلادة وإضافة نسختك الخاصة من التعليقات والحلي والقلادات المنسقة.

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قلادة Pandora Moments O متوفرة بثلاثة أحجام: قلادة O من الفضة الاسترلينية تأتي بالحجم الصغير والوسط والكبير، أما تلك المصاغة من معادن باندورا شاين وباندورا روز فهي متوفرة بالحجمين الصغير والوسط. قلادات O الصغيرة والوسط والكبيرة يمكنها أن تحمل 3 و5 و7 قطع مزينة على التوالي، فتنتقل بالطلة من البسيطة إلى الصاخبة في لحظات. كما يمكن إعادة تنسيق القطع المزينة أثناء ارتدائها.

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