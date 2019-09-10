أحدث صيحات موضة المجوهرات قلادة ورد لإطلالة رومانسية في السهرات

تعتبر قلادة الورد من أحدث صيحات موضة المجوهرات ، وفي السهرات والمناسبات الهامة تبحث السيدة عن مجوهرات تجمع بين الفخامة والرومانسية، لذلك نرشح لكِ القلادات المزينة بالورود، حتى تبدو إطلالتك مفعمة بالأنوثة، مع لمسات الورود الرقيقة والناعمة.



قدمت العديد من الماركات قلادات الورود بإبداعات تأسر القلوب، وتصاميم متنوعة تتلاقى مع مختلف أذواق الفتيات.

من دار بوشرون Boucheron، إخترنا لكِ القلادة الماسية المرصعة بالفصوص الوردي، والتي تضيف لمسة ناعمة لإطلالتك باللون الأبيض، وتتناسب مع فساتين بقصة Strapless أو Sweetheart.

كما قدمت دار شوميه Chaumet قلادة الورود بتدرجات الوردي الناعمة والداكنة، والتي تمنحك إطلالة مفعمة بالحيوية مع فستان ناعم.

أيضاً برزت الورود في قلادات دي بيرز DeBeers الفخمة، والمرصعة بالألماس، ومع هذا تبدو بسيطة في تصميمها.

أما دار غراف Graff، فقدمت قلادات الورود الماسية الفخمة والمرصعة بالألماس، والتي تتدرج في طولها لتناسب الفستان بقبّة الـV، سواء بالماس الأبيض أو الفصوص الزرقاء.

وتتلاءم قلادات هاري وينستون Harry Winston مع الفتاة التي تبحث عن تصميم رقيق وبسيط، حيث الورود الصغيرة باللون الوردي أو الأزرق التي تزين القلادات الماسية.

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كذلك تناسب قلادات تيفاني آند كو Tiffany & Co السيدة العصرية التي تفضل التصاميم الهادئة، لتتمكن من إرتدائها في مناسبات أخرى.

أحببنا قلادات بياجيه Piaget بتصاميم الورود، سواء المرصعة بالألماس أو الفصوص الملونة، مع تصاميم تحاكي الطبيعة الساحرة.

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وتزينت قلادات فان كليف آند آربلز Van Cleef & Arpels بثلاثة ورود، في تصميمين إتسما بالرقي والجاذبية، وكلاهما مرصع بفصوص الألماس البرّاقة