5 زيوت طبيعية تساعدك على فقدان الوزن (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:

تؤثر بعض الزيوت الطبيعية على حرق الدهون وضبط سكر الدم، وبالتالي تؤثر على الوزن، وتساعد على خسارته والاستمتاع بوزن مثالي.

وفي الصفحات التالية، يستعرض "الكونسلتو" بعض الزيوت الطبيعية التي يمكن استخدامها لفقدان الوزن، وفقًا لموقع "Health.usnews":

للمزيد عن زيوت طبيعية تساعدك على فقدان الوزن.. اضغط هنا