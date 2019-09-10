أسبوع الموضة في نيويورك: عرض زيمرمان لـربيع 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:
بالعودة للستينيات وبتصاميم عصرية قدمت مصممة الأزياء نيكي زيمرمان مجموعتها الرائعة لربيع وصيف 2020، خلال فعاليات أسبوع الموضة في نيويورك.
رأينا التصاميم الخاصة بدار زيمرمان، تعود بينا إلى أزياء الستينيات بلمسة أنيقة تناسب المرأة العصرية، وأكثر ما ميز العرض أجواء الحيوية والطاقة الإيجابية التي سيطرت على التصاميم.
تنوعت الأزياء بين التصاميم ذات النقشات الاستوائية والطبعات الملونة الحيوية، والقطع الخفيفة المناسبة لأجواء الصيف والعطلات، وحرصت على الإكثار من استخدام الأقمشة الناعمة، كالحرير والستان والدانتيل.
ضمت المجموعة تصاميم مميزة من التنانير الطويلة، والكارديجان، والفساتين، والكروب توب، وأثواب السباحة، واعتمدت في معظم الأزياء على الكشاكش المزينة على الأطراف والياقات العالية والأكمام المنفوشة، وستايل البوهيمى.
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