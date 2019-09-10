اكسسوارات اللون الوردي صديقة إطلالاتك الدائمة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 04:40 مساءً - من منا لا تبحث عن إطلالة أنيقة وملفتة للأنظار في مختلف الأوقات والأيام، خاصة عندما يتعلق الأمر بإطلالات الكاجوال البسيطة التي نختارها بشكل يوميّ.

وبالطبع ما من شيء يضفي رونقاً وجاذبية على الإطلالات مثل اكسسوارات اللون الوردي التي لا بد وأن ترافق إطلالاتنا في مختلف الفصول والمناسبات، فهو اللون الذي يميّز السيدات ويضيف بهجة للإطلالة، خاصة تلك التي تكون بألوان قاتمة. لذا ننصحك بإضافته إلى إطلالاتك الخريفية لكي تكسري من الألوان القاتمة وتضفي القليل من المرح.





قبعة صوف من Moncler

قبعة صوف من Moncler



مع اقتراب فصل الخريف ستخترن جميعاً القبعات الصوفية ذات التصاميم الجذابة والملفتة للنظر بالتأكيد. فهي بالإضافة إلى أنها تمنحك الدفء في فصل الخريف البارد، تضيف على الإطلالة رونقاً خاصاً وتجعلك تبدين أصغر في العمر.

ننصحك بتنسيق هذه القبعة مع ملابسك القاتمة، خاصة اذا كانت باللون الأسود أو الكحلي، واختاري معها حذاء من اللون نفسه.



نظارات شمسية من Ray-Ban

نظارات شمسية من Ray-Ban



تتميز هذه النظارات الشمسية من Ray-Ban بعدساتها الشفافة ولونها الوردي الفاتح والزاهي. وعلى الرغم من أن الشمس تغادرنا نوعاً ما في فصل الخريف، إلّا أنه لا غنى عن النظارات الشمسية، ولهذا السبب ننصحك باختيار اللون الوردي لنظاراتك.





حقيبة يد من Gucci

حقيبة بحجم صغير من Gucci



حقائب اليد الصغيرة الحجم سترافقك هذا الخريف أيضاً، ونصيحتنا لك أن تنسيقها بشكل دائم مع إطلالاتك اليومية أو الرسمية فهي قادرة على إضفاء أناقة خاصة على الإطلالات.

ولكي لا تحتاري، اخترنا لك هذه الحقيبة باللون الوردي الجذاب من Gucci المميزة بتصميمها البسيط وبشعار Gucci الذهبيّ.

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