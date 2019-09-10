كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 04:40 مساءً - يعدّ الإكسسوار من أكثر القطع التي تبرز إطلالة المرأة، وتضفي على أزيائها رونقاً أخاذاً، بالأخص إذا ما كانت من عاشقات القمصان الرسمية والإطلالات الأنيقة. فالإكسسوارات التي يتم تنسيقها مع القمصان الرسمية تمنع الرتابة، وتضفي على القطع لمسة من الحيوية اللافتة والفخامة المطلقة.

ولأن الإكسسوار ذو أهمية كبرى بالنسبة لـ«اللوك» الخاص بأي امرأة؛ أبدعت دور الأزياء والمجوهرات العالمية والمحلية، مؤخراً، في ابتكار تصاميم متنوّعة من الإكسسوارات؛ لتطبع بصمة فريدة على إطلالة المرأة بالقمصان الرسمية.

نادين نجيم من عاشقات السكار كأكسسوار مع القميص الرسمي



سوف تضع اليوم «الخليج 365» بين يديكِ مجموعة من أروع قطع الإكسسوار آخر موضة هذا الموسم، والأنسب لتنسيقها مع القمصان الرسمية؛ ذلك كي تظهري بإطلالة مميزة..





■ إكسسوار قمصان رسمية نسائية آخر موضة





• السكارف - إكسسوار قمصان رسمية نسائية آخر موضة

السكارف من كوتش Coach لإطلالة أنيقة مع القميص الرسمي



ظهرت ضمن مجموعات الأزياء الحديثة لخريف 2019 العديد من تصاميم السكارف المميزة، من توقيع أرقى الدور العالمية. إلا أن أكثر ما لفت انتباهنا هو السكارف كإكسسوار مثالي لإطلالة المرأة بالقميص الرسمي، حيث جاءت معظم تصاميمه من قماش الحرير الفاخر المزركش بالألوان والنقشات المتنوعة، بالأخص لدى علامات غوتشي Gucci، وكوتش Coach، وفالنتينو Valentino.



يمكنك تنسيق السكارف الحريري مع قميصك الرسمي، إما على جانب الرقبة بطريقة neckerchief، أو ربطه بطريقة الكشافة من الخلف، أو حتى تركه منسدلاً.





• البروش- إكسسوار قمصان رسمية نسائية آخر موضة

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البروش بتصاميمه الكلاسيكية أو الحديثة العصرية، هو من أكثر قطع الإكسسوار المواكبة للموضة.. لذلك، احرصي على تنسيقه مع إطلالات بالقمصان الرسمية منعاً للرتابة، ولإضفاء لمسة من الأناقة على أسلوبك.

وقد عمدت الكثير من دور المجوهرات إلى تقديم باقة مميزة من تصاميم البروش، أهمها كارتييه Cartier، وفان كليف آند أربيلز Van Cleef &Arpels، وشانيل Chanel، وغيرها.



ولتزيين إطلالاتك بالقمصان الرسمية، ضعي البروش على جانب واحد من ياقة القميص، أو إلى جهة اليسار أعلى الصدر؛ لـ«لوك» فاخر غير ممل، أو حتى في وسط الياقة؛ لإخفاء الزر العلوي. كما يمكنكِ أن تضفي البروش على كمّ القميص بالأخص، إذا ما كان بتصميم حيوي جميل.

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• الحزام العريض- إكسسوار قمصان رسمية نسائية آخر موضة

الحزام العريض موضة رائحة مع القميص الرسمي



من الصحيح أن الحزام الرفيع يعتبر من أهم إكسسوار الأزياء، إلا أنه لابد لكِ من الحصول على حزام عريض جلدي واحد على الأقل في خزانتك. فهو سيعتبر مثالياً للمرأة الأنيقة والعاملة، والتي تعدّ القمصان الرسمية من أبرز أزيائها.

رأينا الحزام العريض لدى العديد من الدور، أبرزها غوتشي Gucci، وأليكساندر ماكوين Alexander MacQueen.



اعتماد الحزام العريض مع قميص رسمي من شأنه أن يغيّر من الأسلوب التقليدّي لارتدائه، وسيضفي أناقة لا مثيل لها على الإطلالة.

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