بوردة و"رموش إكستنشن".. ياسمين رئيس في لوك طبيعي

بوردة و"رموش إكستنشن"، بدت ياسمين رئيس طبيعية للغاية في أحدث إطلالتها، حيث تعطي الرموش دوما مظهرا طبيعيا غير متكلف.

واكتفت ياسمين بتلك الرموش في الميكب، فيما لم تضع أحمر شفاة أو أي مستحضر آخر.

ووضعت ياسمين وردة في شعرها الذي لمته للخف، في تسريحة بسيطة، لتضفي على اللوك مزيدا من البساطة، وزينب رقبتها بسلسلة ذهبية، تبدو الأقرب إليها بها، حيث ترتديها في معظم صورها، بها دلاية عبارة عن وردة وأول حرف من اسمها.

وشاركت ياسمين الصورة مع جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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وارتدت ياسمين رئيس "توب" حمالات من اللون الأحمر، واكتبت بوضع ورود في تعليقها على الصورة التي لاقت تفاعلا كبيرا من قبل متابعيها ومعجبيها عبر الإعجابات والتعليقات التي كان من أبرزها، "منورة"، و"سيادة الرئيس"، و"ايه القمر ده بجد، صباحك فل".

وتحرص ياسمين رئيس على مشاركة جمهورها ومتابعيها دوما بصور ولقطات من حياتها اليومية.