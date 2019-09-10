خطوة بخطوة.. تعلمي كيفية وضع "المكياج" لسنة أولى جامعة

يختلف ميكب الجامعة قليلا عن الأيام العادية أو الخروجات المسائية، نظرا لأنه يوضع في النهار، حيث يجب أن تكون الألوان فاتحة، إضافة إلى استخدام بعض واقيات الشمس لحماية البشرة من الأشعة المباشرة، مع ضرورة الاهتمام بالترطيب.

ويجب الوضع في الاعتبار أن المكياج الحاد، والداكن يعطي لوك أكبر إلى حد ما للفتاة المراهقة، وهو ما لا يتناسب مع مرحلة الجامعة وبداية العشرينيات، لذا يجب اختيار سوفت ميكب للجامعة.

ويقدم لك موقع "هن"، خطوة بخطوة لوضع مكياج الجامعة بحسب موقع "ستايل كريز"، المتخصص في الموضة والجمال.

الترطيب

يجب ترطيب البشرة بشكل يومي خلال أيام الجامعة، استخدمي مستحضر أو كريم الترطيب المثالي بالنسبة إليكي، فالمرطب يجعل بشرتك جاهزة لوضع مكياج عليها، ويترد البشرة لينة.

BB Cream

هو بديل كريم الأساس، ولكنه يوجد به واقي شمس، وبالتالي هو مستحضر التجميل المثالي للجامعة، حيث يصنع طبقة واقية بين بشرتك وأشعة الشمس، كما يحميها ويوحد لونها بالشكل المثالي، ويجب عليكي اختيار الكريم المناسب لنوع بشرتك، سواء دهنية أو عادية.

الماكسرا

تسريح الرموش بواسطة الماسكرا، يعطيها مظهرا طبيعيا، ويعطي لعينيكي جمال طبيعي بعيدا عن الايلاينر الذي يكون حادا بطبيعة الحال.

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كحل

كحلي جفونك من الداخل بالكحل الأسود الداكن، من مميزانه أنه لا يتطلب وقتا طويلا في وضعه، يبرز لون العينين بشكل رائع، كما أنه لا يحدث خطوط وتموجات، كما لا يذوب بفعل الحرارة، ولكن يجب الاعتماد على ماركة مناسبة.

أحمر خدود

اختاري ألوان البلاشر بين اللون الخوخي، أو الروز الفاتح، كما أن التونر أو التنت اختيار مناسب للجامعة والخروجات الصباحية.

الشفاة

من الأفضل وضع مرطب شفاة فقط، أو زبدة الكاكاو، وكذلك أحمر الشفاة الفاتح، أو الشفاف يعد خيارا مثاليا للجامعة.