"كان فاكرها أمه"... مراهق أمريكي يقتل والده وزوجته وأشقائه الـ3

أقدم مراهق على قتل 5 أفراد من أسرته بعد اكتشافه لسر عائلي، بحسب تقارير صحيفة "Sky News" الأمريكية.
ونقلًا عن أحد أقارب الجاني، فإن المراهق ارتكب المذبحة بعد أن اكتشف أن السيدة التي ربته منذ أن كان طفلًا ليست أمه، بل زوجة أبيه.
وقالت السلطات الأميركية إن القاتل، الذي لم تكشف عمره واكتفت بوصفه بالمراهق، أطلق النار على والده وزوجته وأشقائه الأطفال الثلاثة.
كما قال أحد أقارب المجرم، إنه قرر تنفيذ جريمته البشعة، بعد أيام من اكتشافه السر الذي لم يعرفه طيلة حياته.
ولم تنشر السلطات اسم المتهم بسبب صغر سنه وكونه قاصر، لكنها قالت إن الأدلة أشارت إلى أنه كان يتصرف بغرابة في الأشهر الأخيرة.
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