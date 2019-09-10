فيديو.. أم روسية تتخلص من رضيعها.. وضعته في كيس وألقته في الشارع

نشرت مؤسسة حكومية روسية لقطات لامرأة تخلت عن وليدها بمكان مهجور، في حادث مروّع انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في روسيا، بحسب موقع "روسيا اليوم".
وأظهر الفيديو الذي نشرته صفحة "لجنة التحقيقات الروسية" امرأة تحمل طفلًا رضيعًا في كيس بلاستيكي، قبل أن تتركه في منطقة غير مأهولة خلف محل تجاري، كما انتظرت للحظة وقفت فيها أمام رضيعها، تفكر في الأمر، ثم رحلت وتركته وحيدًا.
عثرت السلطات على المولود مصاب بانخفاض شديد في حرارة الجسم، وجرى نقله بسرعة إلى المستشفى.
وأكدت السلطات على أنها عثرت على الأم واحتجزتها في منزلها، بينما تستمر التحقيقات في القضية.
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