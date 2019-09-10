الامارات | "النجمة الصغيرة" ماتت منتحرة.. السبب غريب!!

شكرا لقرائتكم خبر عن "النجمة الصغيرة" ماتت منتحرة.. السبب غريب!! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت تقارير صحفية بريطانية سبب وفاة نجمة قنوات الأطفال البريطانية الشهيرة، ميا ليسيا نيلور"16 عاماً".وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن نيلور التي كانت تعمل في قناة "CBBC" قامت بشنق نفسها داخل البيت بسبب تدني علاماتها في المدرسة.

وجرى نقل الضحية إلى المستشفى بعدما فطنت الأم، زينا بيغس، 46 عاما، إلى الانتحار في بيت بمنطقة "ساوث نوروود"، جنوبي لندن.

وفي وقت لاحق، جرى الإعلان عن وفاة الابنة التي كان من المرتقب أن تجتاز شهادة الثانوية العامة، خلال الصيف الجاري.

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وقبل الانتحار، تلقى والدا الفتاة اتصالاً هاتفياً من المدرسة الثانوية وجرى إخبارهما بأن مستوى ابنتهما "النجمة" ليس على ما يرام.

وكانت الفتاة شاركت في أعمال أطفال شهيرة، إلى جانب ممثلين بارزين مثل إيميلي أتاك وفلور إيست وتيس دالي، وجسدت دورا في عمل يحكي عن تجربة فتاة انفصل والداها.

وفي ابريل الماضي نقلت الى المستشفى وسط تقارير عن إصابتها بنوبة قلبية وتوفيت في اليوم نفسه.