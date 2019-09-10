أسبوع جيد يقدم لك مساحات واختبارات جديدة

مهنياً: اسبوع جيد يقدم لك مساحات واختبارات جديدة تجعلك تغامر تجازف وتتنوع في حياتك الطموحات والاهداف فانت لا تحب الروتين وترغب باضافة مسائل جديدة كالسفر او ان تتعلم مهارات جديدة بالنسبة الى بداية الاسبوع السبت والاحد مع وجود القمر في برج الجدي في بيت المال فتخطط للتسلية او لتحضير لإجازة مع الاهل فيكون التركيز على مصاريفك لذلك انتبه من مصاريف ايضافية كذلك سوف ترحّب بالفرص الجديدة التي تصل إليك مع وصول القمر الى برج الدلو بين الاثنين والاربعاء الذي يقدم لك افكارا خلاقة نشاط وحماس وقوة ارادة جرأة ونوع من قدرة على التفاوض فترة مميزة ناجحة ورابحة فترة جيدة لتحقيق هدف او لتغيير شيء مهم في حياتك كما سيكون بانتظارك مكافأة هدية واخبار سارة.إنّه أسبوع جيد تحصد ثمار جهودك وقد تحصد أكثر ممّا تتوقع. لكن انتبه من المرحلة الاضعف والمتقلبة يومي الخميس والجمعة مع وصول القمر الى برج الحوت المواجه لبرجك الذي يشكل مربع فلكي مع الشمس من العذراء ويسلط الضؤ على مسائل عائلية وصحية اوضاع مهنية وشخصية مشربكة سؤ تفاهم عراقيل نرفزة ضيقة خلق مزاجية واهتمامات عائلية وظروف معاكسة وسماء ملبدة بالغيوم. كن متحفظاً جداً ولا تتسرع في اتخاذ أي قرار.

عاطفياً: لا يزال كوكب الحب الزهرة في موقع مواجه لبرجك من العذراء يكون عليك هذا الاسبوع معالجة الشؤون العائلية والشخصية واتخاذ قرارات واضحة ووضع جدول عاطفي لتوضيح مشاعرك ومصارحة الشريك بما يدور في رأسك من مخاوف للعازب قد تعرف لقاءات مغرية وسطحية انتبه من مشاكل الغيرة والتملكية والصدامات والمواجهات والفضائح.

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