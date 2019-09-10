مقادير وطريقة تحضير وصفة تيراميسو الكريمي بالبسكويت اللذيذة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- إذا كنتِ تبحثين عن وجبة حلوى صحية وشهية لأطفالك فإليك وصفة تيراميسو الكريمي بالبسكويت، بحسب ما جاء على موقع "كوكباد": أولًا: مقادير تيراميسو الكريمي بالبسكويت: - 4 باكو بسكويت سادة أي نوع - كوب قشطة - نصف كوب جبنة كيري - 6 قطع جبنة مثلثات أي نوع - معلقة كبيرة عسل أبيض - نصف كوب لبن أو حسب السمك المطلوب Advertisements - كيس فانيليا - معلقة ماء ورد - كوب نسكافيه سادة بدون لبن - معلقتين سكر - معلقة نسكويك للتزين ثانيًا - طريقة عمل تيراميسو الكريمي بالبسكويت: -ضيفي جميع المكونات ما عادا البسكويت والنسكافيه والنسكويك، في الخلاط وقومي بضربه جيداً لنحصل على كريمة متوسطة السُمك. - قومي بإضافة البسكويت والنسكافيه بشكل تدريجي، ثم قومي برص طبقة الكريمة وبعدها طبقة البسكويت، وكرري العملية حتى تنتهي. - قومي برش نسكويك في آخر طبقة وضعيها في الثلاجة لمدة ساعتين، ثم تقدم.

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