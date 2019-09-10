استوحي مكياجكِ من الإعلامية السعودية سارة عبد العزيز

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 01:38 مساءً - دائمًا ما تهتم الإعلامية السعودية سارة عبد العزيز بمكياجها الأنيق والمتجدد، وتنوّع الألوان السائدة أو الغريبة؛ لتعطيها اطلالة أكثر تميزًا وجمالًا، لذا جمعنا لكِ صورًا عدة لها؛ لتستوحي أفكارًا لمكياجِك.

استوحي مكياجك من الإعلامية السعودية سارة عبد العزيز

لمكياج خفيف يناسب الصباح، تزينت سارة بأحمر شفاه بني، ووضعت ظلالَ عينين بنيًّا لامعًا بدرجة خفيفة جدًّا، وفي اطلالة أخرى لوَّنَت شفتَيْها بالزهري وعينَيْها بالبني، ووضعت الماسكرا لتكمل جمالها، ولآخر أكثر حدَّةً تدرجت باللون البني في عينيها ووجنتَيْها، إضافةً لطلاء الشفاه البني أيضًا.

استوحي مكياجك من الإعلامية السعودية سارة عبد العزيز

وتألقت بمكياج أبرزَ جمال ملامحها أكثر؛ بوضعها لأحمر شفاه أحمر اللون، وبلاشر بني، وظلال أعين بتدرجات اللون البني، وفي الخيار الثاني اختارت أحمرَ شفاه زهريًّا، واختارت لجمال عينيها تدرجات اللون البني والأبيض، وقلمَ كحلٍ سائل، مسحوبًا لخارج العين، أما الاطلالة الثالثة فكانت مكوَّنة من تدرجات اللون البني في المكياج بأكمله.

استوحي مكياجك من الإعلامية السعودية سارة عبد العزيز

ولمكياج يناسب المناسبات، وضعت قلم الروج الفوشيا وبلاشر باللون الزهري، ونسَّقَت لجمال عينيها، اللون البني اللامع في الجفن والبني الداكن في كسرة العين، وبدرجة أفتح في الأعلى، وفي خيار آخر تجمَّلَت بقلم روج أحمر، ووضعت اللون الأبيض في الجفن وأسفل الحاجبين، أما المظهر الثالث فتزينت فيه بطلاء شفاه أحمر، وأحمر خدين بني، واختارت لعينيها اللونين الأبيض والأسود اللامعَيْن.

Advertisements

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>