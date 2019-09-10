وفاء مكي تكشف أسرار جمال بشرتها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 01:38 مساءً - ممثلة بحرينية. ولدت في العاشر من مايو العام 1981، وبدأت مشوارها الفني بالثانية عشرة من عمرها، وذلك في الأعمال المسرحية سواء تلك التي كانت تُعرض في المسرح المدرسي، أو في المهرجانات المسرحية، كما قدمت العديد من الأعمال في الدراما، بينها "عرس الدم"، و"وبلاغ للرأي العام"، و"حارتنا حلوة"، و"قلوب للإيجار"، وغيرها باقة أخرى كبيرة من المسلسلات.



في حوارها مع "الخليج 365" كشفت الفنانة البحرينية وفاء مكي عن سر جمالها، وطرق العناية ببشرتها للحفاظ على نضارتها وتألقها في السطور الآتية:

وفاء مكي



* كيف تحافظين على نضارة وإشراقة بشرتِك؟

- من خلال الحفاظ على نظام غذائي صحي، بما في ذلك تناول الكثير من الخضار النيئة والفواكة. أيضًا، الابتعاد عن الأغذية الدهنية وغير المرغوب فيها، والاحتفاظ بوجه نظيف، وهذا يساعد في الابتعاد عن الزيوت المفرطة، وحب الشباب.



* ما هو الروتين التجميلي الذي تتبعينه يوميًّا ؟

- أغتسل بالماء وأنظف بالتونر وأرطب البشرة.



* نصيحتكِ لكل شابة للحفاظ على جمالها ومظهرها ؟

- شرب الماء والنظافة الشخصية.



* هل تخضعين إلى جلسات عناية بالبشرة وما هي ؟

- نعم.

وفاء مكي



* متى تلجئين إلى عمليات التجميل ؟

- عندما أحتاج سأخضع لعمليات التجميل، لكننّي لست بحاجتها حاليًّا، والحمدلله.

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* من هي المرأة أو النجمة التي ترينها في منتهى الجمال ؟

- الممثلة الهندية سرديفي.



* من هي النجمة التي تعتقدين أنها شوّهت جمالها من كثرة العمليات ؟

- لا تعليق.

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