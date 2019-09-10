اتّبعي هذه الخطوات لاسترجاع شبابِك

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 01:38 مساءً - تعمل الكثير من السيدات على استرجاع شباب بشرتهنّ والحفاظ عليها بالرغم من كل الظروف التي قد تواجه جمالهنّ، بخاصة عند التقدم في العمر.



لذا ننصحكِ ببعض الخطوات والطرق التي يمكن أن تساعدكِ على استرجاع شباب بشرتكِ ونضارتها من جديد، وندعوكِ للاطّلاع عليها وتطبيقها، كي تحصلي على النتائج المتوخاة بسرعة وسهولة.



- اِحرصي على حماية بشرتكِ قدر الإمكان من أشعة الشمس الحارقة، التي تؤثّر بشكل سلبيّ جدًّا على نضارتها وشبابها، كما تحفّز ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة عليها. ومن الضروري هنا تطبيق الكريم الواقي من الشمس بتركيبته المناسبة لنوعية بشرتكِ قبل الخروج من المنزل، بغية تأمين الحماية اللازمة لها من هذه الأشعة المضرة.

شباب البشرة

- حاولي الحصول على قسط وافر من النوم، لا يجب أن يقلّ عن 8 ساعات يوميًّا، فللأرق وقلة النوم تأثير سلبي على شباب وجاذبية بشرتكِ، وغالبًا ما يعزز ظهور علامات الإرهاق عليها، إضافة إلى الهالات السوداء والتجاعيد.



- التزمي بممارسة التمارين الرياضية على غرار اليوغا والسباحة 3 مرات أسبوعيًّا على الأقلّ، إذ تنشّط الرياضة الدورة الدموية وتعزز نسبة الأكسيجين في الجسم، ما ينعكس إيجابًا على شباب ونضارة بشرتِك.



- ركّزي على الأطعمة التي تحتوي نسبة عالية من مضادات الأكسدة كالجوز، والسبانخ والشوكولا الداكنة. وتساعد مضادات الأكسدة في الحد من الالتهابات وظهور التجاعيد والشوائب على البشرة.

شباب البشرة



- تناولي كمية كافية من الماء تتراوح ما بين 8 إلى 12 كوبًا يوميًّا، فللماء دور أساسي في ترطيب بشرتكِ من الداخل وتخليصها من سمومها، كما يساهم في الحفاظ على ليونتها وشبابها.



- نظّفي بشرتكِ يوميًّا مستخدمة غسول ذات تركيبة لطيفة، واحرصي بعدها على ترطيبها معتمدة الكريم المرطب بتركيبته المغذية والمناسبة لنوعية بشرتِك، ما يساعدكِ في الحفاظ على نظافة بشرتكِ ورطوبتها، ما يعزز شبابها بشكل ملحوظ.



- لا تترددي في تقشير بشرتكِ مرّة كل أسبوعين، لكي تتخلصي من الجلد الميت والشوائب المكدسة عليها، والتي تؤثّر سلبًا على شبابها ونضارتها.

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