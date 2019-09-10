تنظيف البشرة بعمق بعد موسم الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 01:38 مساءً - بعد إجازة الصيف الطويلة التي قضيناها على الشاطىء بين البحر والرمال، وبأحضان أشعة الشمس، فهذا هو الوقت المهم لتنظيف البشرة من مشاكل الجو، والأتربة، والأهم من البقع التي بالتأكيد تسببت بها أشعة الشمس الحارقة.

كما أنّ بشرتك بحاجة إلى تنظيف عميق بسبب كثرة وضع كريمات الترطيب وواقي الشمس، والتي بالتأكيد مازالت آثارها موجودة على بشرتِك، والتي من الممكن أن تسبب لكِ انسداد المسام.

لهذا إليكِ وصفات وماسكات طبيعية لتنظيف البشرة بعمق بعد موسم الصيف.



ماسك السكر البني والليمون

ماسك السكر البني والليمون



- ملعقة كبيرة سكر بني

- ملعقة صغير عصير ليمون

- ملعقة صغيرة عسل أبيض خام

- ملعقة صغيرة زيت زيتون



اخلطي السكر مع عصير الليمون والعسل وزيت الزيتون، وضعي الخليط على بشرتكِ، مع عمل مساج للوجه بلطف بحركات نصف دائرية، ثم اتركي الخليط لمدة 10 دقائق.

- أزيلي الخليط واشطفي وجهكِ بالماء الدافىء، ومن ثم البارد.

- كرري العملية مرة أسبوعيًّا للحصول على بشرة نظيفة، نضرة خالية من الأوساخ.

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ماسك الترمس المطحون مع الليمون وزيت جوز الهند

ماسك الترمس المطحون مع الليمون وزيت جوز الهند



- ملعقة كبيرة ترمس مطحون

- ملعقة صغيرة عصير ليمون

- ملعقة صغيرة زيت جوز هند





اخلطي المكونات مع بعضها حتى تصبح عجينًا، وابدئي بتوزيعها على بشرتِك، واتركيه لمدة 30 دقيقة.

بعد مرور الوقت اشطفي وجهكِ جيدًا بالماء، لإزالة الخليط.

كرريه مرة أسبوعيًّا، للحفاظ على البشرة خالية من الأوساخ والدهون والحبوب.



ماسك الزبادي والملح

ماسك الزبادي والملح





- 2 ملعقة كبيرة زبادي

- ملعقة كبيرة عسل

- ملعقة صغيرة ملح البحر





اخلطي المكونات مع بعضها البعض، ووزعيها على بشرتِك.

بعد مرور حوالى نصف ساعة، افركي بشرتكِ بلطف لتنظيف الوجه، ثم اشطفي بالماء الفاتر.

كرري الماسك مرة أسبوعيًّا، فملح البحر منظف قويّ وفعال لبشرتِك، بينما العسل والزبادي ملطف ومنعّم، ويمنع أن تصيب بشرتكِ أيّ نوع من الحساسية.

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