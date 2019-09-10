كيف أحصل على شفاه رطبة بأبسط الوصفات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 01:38 مساءً - الشفاه مثل البشرة تمامًا، تحتاج إلى الكثير من الاهتمام والعناية، لكي تظلي تتمتعين بملمس ناعم ولون وردي جذاب، يُكمل مظهركِ الانثوي، وهنا يأتي دور الوصفات الطبيعية التي تمنحكِ نضارة لشفتيكِ، والتي تعتمد كلها على مواد بسيطة وسهلة من مطبخِك، تحتوي على الفيتامينات المفيدة لشفتيكِ.



السكر البني والكريز

السكر البني والكريز

2 حبة كريز مهروسة

ملعقة صغيرة سكر بني



ضعي المكونات مع بعضها البعض، ثم افركي الخليط بلطف على شفتيكِ، ثم اتركيه 5 دقائق، ثم امسحي شفتيكِ بقطنة ناعمة.

وكرري العملية 3 مرات أسبوعيًّا، لإزالة الجلد الميت والتشققات، كما أنّ الكريز يمنح شفتيكِ حجمًا أكبر ولونًا ورديًّا رائعًا.



خليط الغليسرين والعسل

الغليسرين والعسل



ملعقة صغيرة غليسرين

ملعقة صغيرة عسل



ضعي الخليط على بعضه، وضعيه على الشفاه كمرطب، ويمكنكِ استخدامه أكثر من مرة في اليوم، إذ يحتوي العسل على مضادات أكسدة تعمل على توريد الشفاه، بينما يقوم الغليسرين بترطيب الشفاه.



يمكنكِ وضع الفائض في الثلاجة واستخدامه أكثر من مرة في اليوم.

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الفازلين وزيت النعناع

الفازلين وزيت النعناع



ملعقة صغيرة فازلين

قطرات من زيت النعناع



ضعي قطرات من زيت النعناع على ملعقة صغيرة من الفازلين، واستخدميه كمرطب دائم قبل النوم، وأفضل توقيت لوضع الخليط هو قبل النوم، حتى تحصلي على أفضل ترطيب للشفاه.



خليط زيت الزيتون والسكر البني والليمون

زيت الزيتون والسكر البني والليمون



ملعقة صغيرة سكر بني

قطرات من زيت الزيتون

قطرات من عصير اليمون



ضعي المكونات فوق بعضها، وضعيها على شفتيكِ لدقائق عدة، ومن ثم أزيلي الخليط، يساعد هذا الماسك على التخلص من التشققات والجلد الميت، يمكنكِ تجربته مرتين بالأسبوع لترطيب الشفاه.

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